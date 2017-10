‘Ik wist tot de rust niet eens dat het historisch zou zijn tegen Feyenoord’

Thierry Ambrose speelt momenteel op huurbasis voor NAC Breda en de twintigjarig aanvaller heeft het naar zijn zin bij de club. De huurling van Manchester City zegt zich goed te hebben aangepast aan de speelstijl van de Eredivisionist. De Fransman kijkt met veel plezier terug op zijn eerste maanden bij NAC en noemt de zege op Feyenoord in De Kuip (0-2) het hoogtepunt.

"Ik wist tot de rust niet eens dat het historisch zou zijn", zegt Ambrose in gesprek met GFFN. "We stonden op 0-1 en de trainer (Stijn Vreven, red.) vertelde ons dat, als we zouden winnen, het een historische prestatie zou zijn. Dat was een goede zet van hem, want het veranderde onze mentaliteit. Daar mogen we hem voor bedanken, hij motiveerde ons."

"We zijn nog jong, dus dit resultaat heeft veel druk op ons gelegd. De fans verwachten veel van ons", vervolgt de jongeling. "Ze denken dat we ver kunnen komen, maar ik denk dat dat alleen maar extra druk op ons legt. Maar om met zoveel andere jonge spelers te spelen, is geweldig. Dit is pas de start van het seizoen. Later, als iedereen aan elkaar gewend is geraakt, zal het nog beter zijn."

Ambrose geeft aan dat het niet veel had gescheeld of hij was al gestopt met voetballen: "De laatste twee jaar waren erg zwaar voor mij met veel blessures. Er waren momenten in het ziekenhuis dat ik dacht dat ik op zou geven. Ik wilde stoppen, maar er was altijd dat voetbalgevoel dat terugkwam wanneer ik op de PlayStation speelde. Ik wilde gewoon terugvechten."