Ajax hoopt zaterdag op wedstrijdformulier zonder naam van Michel Breuer

Ajax boekte op de zevende speeldag een 0-4 zege bij sc Heerenveen en herstelde zich daarmee van de zeperd in eigen huis tegen Vitesse (1-2), een week eerder. Sparta Rotterdam staat momenteel onder de rode streep, met vijf schamele punten, en verloor de laatste drie ontmoetingen in de Eredivisie. Opta blikt vooruit op de ontmoeting in de Johan Cruijff ArenA, zaterdag vanaf 18.30 uur.

O Sparta Rotterdam kwam in twintig van de laatste dertig ontmoetingen met Ajax in Amsterdam niet tot scoren en wist Ajax in slechts drie van deze duels punten afhandig te maken: 1 overwinning, 2 remises, 27 nederlagen.

O In de laatste negen thuiswedstrijden tegen Sparta Rotterdam was Ajax negen keer trefzeker in het eerste kwartier van het duel.

O Ajax had vorig seizoen in de ontmoeting met Sparta Rotterdam (2-0) in Amsterdam 77 procent balbezit; het hoogste percentage voor een club in een Eredivisie-wedstrijd in de afgelopen twee seizoenen.

O Ajax is voor het eerst sinds het seizoen 2008/09 de maand oktober ingegaan buiten de top vijf.

O Ajax scoorde tot dusver vijftien keer, maar gezien de kwaliteit van de doelpogingen kon men redelijkerwijs twintig goals van de Amsterdammers verwachten (expected goals), momenteel meer dan bij elke andere Eredivisie-club.

O Ajax won sinds de komst van David Neres alle zeven Eredivisie-duels met de Braziliaan in de basis: elf zeges, drie remises en drie nederlagen zonder Neres, die in deze zeven wedstrijden goed was voor vijf goals en twee assists.

O Klaas-Jan Huntelaar, die zijn honderdste Eredivisie-duel voor Ajax kan spelen, maakte alleen tegen NAC Breda (negen) meer Eredivisie-treffers dan tegen Sparta Rotterdam (acht).

O Sparta Rotterdam (vijf punten) heeft ten opzichte van vorig seizoen slechts de helft van het aantal punten na zeven speelronden (tien) en staat nu slechts zestiende, tegenover achtste in 2016/17.

O Sparta Rotterdam is de enige club zonder punten uit de laatste drie speelronden en scoorde slechts één keer, ondanks twintig schoten op doel (alleen Ajax, PSV en PEC schoten vaker op doel in de laatste drie speelronden).

o Geen enkele huidige Eredivisie-speler won zo vaak een Eredivisie-wedstrijd van Ajax als Michel Breuer: zes zeges in twintig ontmoetingen.