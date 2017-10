Van den Brom vindt vervanger Vejinovic: ‘Hij moet nu klaar zijn’

Marko Vejinovic liep onlangs tegen Feyenoord een zware knieblessure op en de van de Rotterdammers gehuurde middenvelder komt dit seizoen naar alle waarschijnlijkheid niet meer in actie. Voor John van den Brom zit er niets anders op om door te schakelen en de trainer van AZ denkt dat hij voor het aankomende duel met FC Groningen een vervanger heeft gevonden.

Fredrik Midtsjö gaat zondag in het duel met de Trots van het Noorden namelijk zijn basisdebuut maken: “Het is een jongen die de tijd heeft gehad en hij moet er nu klaar voor zijn. Hij is een logische vervanger, al is hij niet hetzelfde type speler als Marko. Het kan iets veranderen in hoe wij spelen, maar je kunt er wel van uitgaan dat hij zijn basisdebuut gaat maken”, vertelt Van den Brom op de clubkanalen over de Noors international, die afgelopen zomer voor twee miljoen euro werd overgenomen van Rosenborg BK.

Het gemis van Vejinovic, die in de wedstrijd tegen Feyenoord zelf werd vervangen door Teun Koopmeiners, zal echter nog wel even nadreunen: “We hebben echt een speler verloren die belangrijk was.” Naast de middenvelder zal ook Ron Vlaar ontbreken tegen de Groningers. De stopper is nog niet helemaal fit: “Ik denk dat Ron het niet haalt en niet beschikbaar is.” Van den Brom verwacht dat de routinier de week erop wel weer inzetbaar is.