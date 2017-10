‘Messi in mijn team zou fantastisch zijn, geld is hier geen probleem’

Sergio Agüero ziet Lionel Messi graag voetballen bij Manchester City. De Argentijnse spits, die zich weer op het trainingsveld heeft gemeld nadat hij een aantal gebroken ribben had opgelopen na een auto-ongeluk in Amsterdam, ziet een samenwerking met de sterspeler van Barcelona bij the Citizens wel zitten: "Geld is hier geen probleem."

Messi heeft zijn aflopende contract bij Barcelona nog altijd niet verlengd en de geruchten doen de ronde dat de Argentijn, na ruim zeventien jaar te hebben gevoetbald voor de Catalaanse grootmacht, de club mogelijk achter zich gaat laten. Volgens onder meer AS is er door City, dat bereid zou zijn in januari het transferrecord te verbreken, 'serieuze gesprekken' gevoerd met naasten van Messi.

"Met de financiën zit het wel goed bij de club, maar ik denk dat Messi, net zoals Cristiano Ronaldo bij Real Madrid, een symbool voor een club is", zegt Agüero in gesprek met TyC Sports over zijn landgenoot. "Het zal moeilijk voor hem zijn Barcelona te verlaten. Ik zou het fantastisch vinden als Messi in mijn team zat, maar het lijkt mij vrij ingewikkeld dat te realiseren."