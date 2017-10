Voorzitter PSG aangeklaagd vanwege vermeende rol bij WK-omkoping

Nasser Al-Khelaïfi wordt door de Zwitserse justitie aangeklaagd na onderzoeken die zijn gedaan naar de voorzitter van Paris Saint-Germain. Al-Khelaïfi zou als voorzitter van de Qatarese afdeling van beIN Sports gefraudeerd hebben bij de verkoop van tv-rechten voor meerdere WK's.

Het openbaar ministerie in Zwitserland heeft ook een zaak geopend tegen voormalig FIFA-secretaris generaal Jérôme Valcke. De Fransman werd eerder al voor tien jaar geschorst wegens fraude. De zakenman wordt ervan beschuldigd dat hij individuen heeft omgekocht om de tv-rechten van de WK's van 2018 tot 2030 binnen te halen. Hij heeft daartegen hoger beroep aangetekend.

"We verdenken Jérôme Valcke ervan dat hij steekpenningen heeft aangenomen van een zakenman", meldt de Zwitserse procureur-generaal donderdag in een verklaring. "Het gaat om de mediarechten voor bepaalde landen voor de toekomstige vijf WK's. Al-Khelaïfi is betrokken bij de mediarechten van de WK's in 2026 en 2030."