Hugo Borst: ‘Bonje tussen Wijnaldum en Robben’

Hugo en Koert gunnen Arjen Robben, Wesley Sneijder, Robin van Persie en Rafael van der Vaart nog een mooi afscheid, maar zijn verder wel klaar met Oranje. De huidige generatie spelers is volgens Hugo overigens ook ‘klaar’ met Arjen Robben... Koert kijkt alvast vooruit ‘Ik heb ineens heel veel zin in de Eredivisie’, waarin Feyenoord het thuis opneemt tegen ‘dat gekke PEC Zwolle’: ‘Mooi dat Nicolai Jörgensen weer terugkomt’. Ajax krijgt Hugo’s geliefde Sparta Rotterdam op bezoek: ‘Ondanks de geheime training krijgen we een pak slaag’.