Van der Vaart met ambulance afgevoerd na ‘ongelukkige situatie’

Rafael van der Vaart is na een ongelukkige kopbal op de training van zijn club FC Midtjylland afgevoerd met een ambulance, zo meldt zijn club donderdag via de officiële kanalen. "We nemen geen risico, daarom belden we voor een ambulance om Rafael voor de zekerheid te laten controleren", laat trainer Jess Thorup weten.

Van der Vaart is de tweede speler die in korte tijd met hoofdletsel de training van de Deense club moet verlaten: een week geleden liep Simon Kroon een hersenschudding op. "Het was een ongelukkige situatie, de bal raakte zijn hoofd van een korte afstand", zegt Thorup. Daarna was Van der Vaart nauwelijks aanspreekbaar en de trainer nam zodoende maatregelen.

De 34-jarige Nederlander werd afgevoerd naar het ziekenhuis, maar volgens Thorup is er (vooralsnog) geen reden tot paniek: "In vergelijking met het incident met Simon Kroon is zijn conditie goed te nomen. Gelukkig hebben we zelden dergelijke hoofdblessures. Het is gewoon toeval dat het nu twee keer kort achter elkaar gebeurt. We gaan voorzichtig met hen om."