‘Johan Cruijff nam het initiatief om mij naar Ajax te halen’

Stefan Pettersson verliet in 1988 IFK Göteborg om aan de slag te gaan bij Ajax. De Zweedse aanvaller, die in totaal 98 keer scoorde in 194 optredens voor de Amsterdammers, denkt nog vaak terug aan zijn tijd in Nederland en geeft aan genoten te hebben van zijn zes jaar bij Ajax, de club die in 1995, een jaar na het vertrek van Pettersson, de Champions League won.

"Wat mij het meest verbaasde, was wat er in de eerste jaren allemaal gebeurde. In het begin was er zo veel chaos. Supporters kwamen bijvoorbeeld niet naar het stadion, maar toen kwam Louis van Gaal. Het gebeurde verbazingwekkend snel in die jaren", zegt Pettersson tegenover Lundh. De Zweedse spits werd in 1988 gehaald door Ajax, dat toen onder leiding stond van Johan Cruijff.

"Hij was er niet toen ik arriveerde. Maar het was Cruijff die aan Peter Larsson (destijds middenvelder van Ajax, red.) vroeg of er nog aanvallers in Zweden waren die het bekijken waard waren. Peter zei mijn naam en ze kwamen naar mij kijken. Maar ik denk dat het inderdaad Cruijff was die het initiatief nam om mij te halen", vervolgt de oud-aanvaller, die in zijn tijd samenspeelde met onder anderen Jari Litmanen, Dennis Bergkamp en Edwin van der Sar.

Pettersson had nooit kunnen bevroeden hoe goed zijn medespelers uiteindelijk zouden worden: "Dat had ik niet verwacht, we waren allemaal jong toen. Ook Frank Rijkaard, hij was een geweldige voetballer. Het was geweldig om met hem samen te spelen", zegt de Scandinaviër, die veel vertrouwen genoot van zijn teamgenoten: "Ik weet bijvoorbeeld dat Dennis wilde dat wij samen speelden. Dat is wat ik nog steeds erg waardeer."