Wenger in contact met Overmars: ‘Maar een terugkeer? Op dit moment niet’

Marc Overmars wordt al een tijd gelinkt aan een overstap naar Arsenal. De directeur spelersbeleid van Ajax zou aan het einde van het seizoen de deur van de Johan Cruijff ArenA achter zich dicht doen en vertrekken naar Londen, maar Arsène Wenger ontkracht donderdag het gerucht dat de beleidsbepaler de oversteek naar Engeland gaat maken.

"Nee, hij is op dit moment directeur voetbalzaken bij Ajax. Op dit moment komt hij niet naar Arsenal", antwoordt de Franse manager van the Gunners donderdag op de vraag of Overmars terugkeert naar de Londenaren. "We hadden én hebben altijd wel contact met elkaar, dat wel. Maar op het moment… Nee", besluit de oefenmeester.

De oud-international van het Nederlands elftal, die 86 keer voor Oranje uitkwam, heeft een rijk verleden bij Arsenal. In 1997 ruilde de voormalig buitenspeler Ajax in voor een dienstverband bij de Premier League-club en met de Londenaren werd hij in 1998 onder meer landskampioen. In totaal speelde Overmars 124 wedstrijden voor the Gunners, waarin hij 33 keer scoorde en 5 assists afleverde.