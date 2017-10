Seedorf wil verder na ‘turbulente periode’: ‘Ik sta er nog steeds open voor’

Clarence Seedorf heeft nog altijd de ambitie om ergens als trainer aan de slag te gaan. De voormalig middenvelder begon in 2014 bij AC Milan zijn loopbaan als oefenmeester, maar Seedorf erkent dat hij bij i Rossoneri niet optimaal presteerde. "De toekomst? Ik sta er nog steeds open voor om ergens als trainer aan de slag te gaan. Ik houd ervan te werken in de wereld van het voetbal", vertelt hij.

Destijds was de Italiaanse topclub op weg naar een transitie, die inmiddels is gerealiseerd met de komst van Chinese investeerders. "Een cyclus heeft altijd een einde. Het tijdperk van Silvio Berlusconi was vol mooie momenten en prijzen. Die blijven altijd in de geschiedenis van de club. Toen ik trainer van Milan was, was het een zeer turbulente periode. De veranderingen waren noodzakelijk", aldus Seedorf bij Milan TV.

Momenteel presteert de club, ondanks de vele investeringen in de spelersselectie, ondermaats, met reeds negen punten achterstand op koploper Napoli. Vincenzo Montella staat door de tegenvallende resultaten onder druk, maar Seedorf predikt geduld: "Ik heb het idee dat het nieuwe management en de trainer duidelijke plannen hebben."

"Ze hebben veel getalenteerde spelers gehaald. Het heeft wel tijd nodig", vervolgt de ex-trainer van het Chinese Shenzhen FC. "Maar het Milan-DNA zal niet verdwijnen, Milan zal altijd Milan blijven. Ik houd van de fans die Milan blijven steunen. Dat is ook noodzakelijk", concludeert Seedorf. Zondag neemt Milan het op tegen aartsrivaal Internazionale, dat met zeven punten voorsprong op de derde plek in de Serie A staat.