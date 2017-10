‘Ex-doelwit Ajax kan rekenen op oproep nationale ploeg Brazilië’

Richarlison was afgelopen zomer dicht bij een overeenkomst met Ajax, maar uiteindelijk koos de Braziliaan voor een dienstverband bij Watford. De twintigjarige aanvaller maakt tot op heden indruk bij de Premier League-club en dat zou ook Tite niet ontgaan zijn. Volgens verschillende Braziliaanse media denkt de bondscoach aan het oproepen van het talent.

Met de kwalificatie voor het WK in Rusland in de tas gaat Brazilië in de voorbereiding voor het eindtoernooi enkele oefenwedstrijden afwerken. Naar verluidt denkt Tite aan het uitproberen van enkele nieuwe spelers in het nationale team en Richarlison zou ook op het lijstje staan om tegen Japan en Engeland mee te doen, aangezien de jongeling goed presteert op Vicarage Road.

De voormalig buitenspeler van Fluminense heeft bij Watford in acht wedstrijden reeds drie keer het net gevonden en één assist afgeleverd. Daarnaast wist Richarlison in tien jeugdinterlands drie keer te scoren. De Braziliaan stond afgelopen zomer in de hevige belangstelling van Ajax, maar uiteindelijk koos hij voor Engeland, aangezien voetballen in de Premier League een droom van hem was.