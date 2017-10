‘Niemand zou ‘nee’ zeggen tegen de topdrie, maar het is niet voorbij gekomen’

SHEFFIELD - Vlak voor het sluiten van de transfermarkt verkaste Joost van Aken naar Sheffield Wednesday, uitkomend in de Championship. Zijn start in Engeland is tot dusver veelbelovend: sinds zijn komst miste de 23-jarige verdediger nog geen minuut en speelde hij zes wedstrijden voor the Owls. Na zeven jaar bij sc Heerenveen voelde de geboren Haarlemmer dat hij klaar was voor de volgende stap in zijn carrière.

Door Chris Meijer

Die nieuwe stap bracht Van Aken dus naar Sheffield Wednesday, een club met een rijke historie. Viervoudig kampioen van Engeland, driemaal winnaar van de FA Cup en spelend in het roemruchte Hillsborough. In 2000 speelden the Owls voor het laatst op het het hoogste niveau en daar moet snel verandering in komen. Afgelopen twee seizoenen haalde Sheffield Wednesday de play-offs om promotie naar de Premier League, maar beide keren wist het deze play-offs niet te winnen.

“Toen ik hoorde dat die kans voorbij kwam, twijfelde ik er niet over. Ik hoopte alleen dat het rond zou komen, dat is uiteindelijk gelukt”, zegt Van Aken in gesprek met Voetbalzone. sc Heerenveen en Sheffield Wednesday bereikten vlak voor het de transferdeadline een akkoord. De transfersom bedroeg naar verluidt drie miljoen euro. “Shefffield Wednesday had al eerder met Heerenveen gesproken en ze kwamen er in eerste instantie niet uit. De transfer was van de baan, maar ze kwamen toch nog terug. Gelukkig is het rondgekomen. In zo’n geval is het aan de clubs en dat is lastig, want je hebt er zelf geen invloed op.”

Van Aken speelde sinds 2010 in het shirt van sc Heerenveen, nadat hij eerder in de jeugd van Haarlem en Ajax speelde. Drie jaar later, op negentienjarige leeftijd, maakte de verdediger zijn debuut in de hoofdmacht van de Friezen. Uiteindelijk kwam hij tot 92 wedstrijden voor sc Heerenveen, waarin hij driemaal doel trof en twee assists leverde. “Ik kijk met heel veel plezier terug op mijn periode bij Heerenveen. Ik heb er zolang gezeten, Heerenveen heeft me de kans gegeven en daar zal ik ze altijd dankbaar voor zijn. Er was geen betere club in Nederland geweest om me me rustig door te ontwikkelen.”

Toch vond Van Aken het tijd om het nest in Friesland afgelopen zomer te verlaten. “Het is niet zo dat ik het gevoel had dat ik te goed was voor Heerenveen, maar ik had wel het gevoel dat ik toe was aan een nieuwe uitdaging en een nieuwe omgeving”, bekent de verdediger. “Op gegeven moment krijg je het gevoel dat je wel iets nieuws zou willen. Het is niet zo dat het per se moest. Als de clubs er niet uit waren gekomen, had ik nog met alle plezier bij Heerenveen gespeeld. Maar ik had wel aangegeven dat als er iets zou komen, ik daar over na wilde denken.”

De naam van de voormalig jeugdinternational werd afgelopen zomer onder meer gelinkt aan Lazio en Konyaspor, maar die clubs werden nooit concreet. “Er zijn wel andere opties voorbij gekomen, maar het was niet zo dat ik gratis op te halen was. Op gegeven moment haakten er een aantal clubs af toen de prijs bekend werd”, blikt Van Aken terug op de transferperiode. Een club uit de Nederlandse topdrie kwam niet voor hem langs. “Ik zou gek zijn als ik zou zeggen dat ik niet bij een van de drie topclubs had willen spelen, als dat voorbij was gekomen. Niemand zou ‘nee’ zeggen tegen een Nederlandse topclub, maar het is niet voorbij gekomen. Daardoor heb ik er niet over na hoeven denken. Dan moet je realistisch zijn en verder kijken.”

“Maar ik denk hier sneller een complete voetballer te worden, door de manier van spelen”, vervolgt hij. Van Aken wordt door het spel in de Championship naar eigen zeggen veelzijdiger. “Bij sc Heerenveen was het meer gericht op het voetballende aspect. Hier komt het aan op het verdedigende aspect, het duelleren en het fysieke gedeelte. Dat zijn punten die ik nog moet verbeteren, als verdediger moet ik het nu nog meer van mijn voetballende kwaliteiten hebben.”

De Championship geniet niet al teveel bekendheid in Nederland, maar Van Aken is onder de indruk van de competitie. “Ik moet zeggen dat ik de Championship ook eerst onderschatte, toen ik in Nederland voetbalde. Toen keek ik ook niet naar de Championship en wist ik er ook weinig vanaf. Ik wist niet zo goed wat ik kon verwachten. Ik speel hier met jongens die internationals zijn of in de Premier League hebben gespeeld, veel ervaring hebben. Het niveau wordt best wel ondergewaardeerd of onderschat. Er zijn meerdere clubs die wel willen voetballen, maar je hebt ook clubs erbij zitten die gewoon vol op de lange bal spelen. Cardiff City staat nu bovenaan, zij gooiden iedere ingooi of vrije trap voor het doel”, zegt de verdediger, die in Glenn Loovens een landgenoot trof bij Sheffield Wednesday.

“Glenn heeft heel veel ervaring en is nog steeds een goede speler. Een grote jongen, onze aanvoerder. Ik probeer heel veel van hem te leren en praat met hem over de wedstrijden, wat hij ervan vond en wat ik moet veranderen. Dus daar helpt hij me mee, dat is wel fijn”, aldus Van Aken. Overigens spelen er dit seizoen de nodige Nederlanders in de Championship. “De voetbalbeleving in Engeland is sowieso aantrekkelijk en je kan niet ontkennen dat het financieel een goede competitie is, dus dat zal ook meespelen in de aantrekkelijkheid. Ik denk dat het financieel wel beter is dan menig Eredivisieclub.”

Glenn Loovens in duel met Nahki Wells van Huddersfield Town.

“Ik hoop ooit in de Premier League te kunnen spelen. Dat zal via de geleidelijke weg moeten gaan, maar deze club heeft de ambitie om te promoveren. Het doel is om het dit jaar al te halen. Als ik daar onderdeel van ben, zou het heel mooi zijn om samen naar de Premier League te kunnen”, erkent hij. Met zijn carrière uitstippelen is Van Aken naar eigen zeggen al een tijdje gestopt.

“Ik had voor mezelf een soort plan, wat ik zou willen. Uiteindelijk heb ik in het verleden een blessure gehad aan mijn hamstring, waardoor ik een half seizoen gemist heb”, verklaart Van Aken. “Dan kom je er toch wel achter dat het in de voetballerij lastig te plannen is. Je kan zoveel willen, maar het hangt van de nodige factoren af of het ook gebeurt wat je wil. Op gegeven moment had ik zoiets van: ik ga niks meer plannen, ik zie wel wat er op mijn pad komt en dan ga ik er pas over nadenken.”

Een bericht gedeeld door Joost van Aken (@joostvanaken) op 10 Sep 2017 om 9:31 PDT

Om die reden durft de verdediger voorlopig nog niet te denken aan Oranje. “Dat zou wel het ultieme zijn. Het zou mooi zijn als Oranje op mijn pad komt, maar dan moeten er nog heel hoop stappen gemaakt worden. Op dit moment denk ik er niet over na, maar stiekem droom je er natuurlijk wel van. Het houdt me niet bezig op dit moment.” Voorlopig focust Van Aken zich op zijn prestaties bij Sheffield Wednesday. Direct na zijn komst kreeg hij de voorkeur van manager Carlos Carvalhal.

“Over het algemeen ben ik tevreden over de eerste wedstrijden, ik heb laten zien wat ik kan. Ik ben ook wel kritisch, sommige dingen moeten beter”, vertelt Van Aken over zijn start in Sheffield. Hij betitelt zijn overstap naar Engeland als ‘een perfecte stap’. “Ik merk wel dat de nieuwe omgeving zich uitbetaalt. Hoe je uitgedaagd wordt in wedstrijden of op trainingen is anders dan ik gewend was. Je speelt meer wedstrijden, daar word je ook beter van. Ik speel alles en krijg vertrouwen, dat is wel belangrijk als je naar het buitenland gaat. Er zijn geen dingen te bedenken waar ik niet blij mee ben.”