‘Cocu heeft me meegenomen en daar blijf ik hem voor altijd dankbaar voor’

Clint Leemans doorliep de gehele jeugdopleiding van PSV en werd gezien als groot talent, maar redde het uiteindelijk niet. Tegenwoordig verdient hij zijn brood als voetballer van VVV-Venlo. Met zijn huidige werkgever staat hij het komende weekeinde tegenover PSV.

De 22-jarige middenvelder was dit seizoen al goed voor vier doelpunten. Mede door zijn inbreng is VVV terug te vinden op een keurige zevende plaats. “Wij gaan echt nog wel een paar keer verliezen hoor", zegt Leemans tegenover het Eindhovens Dagblad. “Maar wat we nu mee kunnen pakken, pakken we natuurlijk. Ik vind het niet onverdiend dat we zo hoog staan."

Leemans vertrok in 2016 bij PSV en groeide in Venlo uit tot een vaste waarde. Dat hij niet is geslaagd in Eindhoven, neemt hij niemand kwalijk. “Trainer Phillip Cocu heeft me bij PSV meegenomen op trainingskampen van het eerste elftal en daar blijf ik hem voor altijd dankbaar voor. Ik had Andrés Guardado en Jorrit Hendrix voor me. Dan moet je op een gegeven moment je knopen tellen.”

Leemans hoopt zijn oude club zondag pijn te doen, ook al is zijn liefde voor PSV nog groot. “Ik hou van Eindhoven en mijn huidige vrienden speelden vroeger samen met me bij PSV. Allemaal redenen om twee keer per jaar van ze te winnen en de andere 32 keer mogen ze van mij 96 punten pakken. Ik ga voor elke millimeter en tegen PSV al helemaal. Natuurlijk."