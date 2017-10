Gouweleeuw: ‘Als je vier duels voor Ajax speelt, zit je er gelijk bij'

Jeffrey Gouweleeuw deed woensdag op de clubwebsite van zijn werkgever FC Augsburg een open sollicitatie naar een oproep voor het Nederlands elftal. In een interview met het Duitse Kicker gaat de ex-verdediger van sc Heerenveen dieper in op zijn woorden over Oranje. De mandekker vindt zichzelf niet minder dan de huidige spelers in de achterhoede van Nederland.

Bondscoach Dick Advocaat riep voor de cruciale WK-kwalificatiewedstrijden de centrumverdedigers Karim Rekik, Virgil van Dijk, Matthijs de Ligt en Wesley Hoedt op. "Als ik naar de spelers kijk die wel worden opgeroepen, had ik erbij kunnen zijn", aldus Gouweleeuw, die dit Bundesliga-seizoen nog geen minuut ontbrak. "Sommige spelers spelen niet bij hun club. Ik speel iedere week Bundesliga, dus ik verdien ook een kans.”

Advocaat werkte samen met Gouweleeuw in hun gezamenlijke tijd bij AZ. “Hij weet wie ik ben”, aldus de verdediger. "Misschien hebben ze in Nederland geen respect voor Augsburg, misschien vinden ze Augsburg niet goed genoeg. Maar dat zou niet uit moeten maken. We doen mee in de Bundesliga en de Bundesliga is sterker dan de Nederlandse competitie. Als ze een keer hierheen komen, zien ze dat misschien ook.”

Gouweleeuw acht zich rijp voor het Nederlands elftal. "Als je drie, vier duels voor Ajax speelt, zit je er direct bij", sneert hij. "Andere spelers, die elke week spelen in de Bundesliga of Premier League, niet. Dat is komisch als je elke week tegen de beste spitsen ter wereld speelt en het goed doet."