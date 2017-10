Van der Vaart krijgt optie: ‘Ik denk dat we een plek voor hem kunnen vinden’

Rafael van der Vaart kent geen gelukkige periode bij zijn club FC Midtjylland. De ex-Ajacied kwam dit seizoen nog geen minuut in actie in de Deense competitie. Ricardo Moniz, sinds kort trainer van het Deense Randers FC, kent Van der Vaart uit hun gezamenlijke tijd bij Hamburger SV en sluit niet uit dat hij de ex-speler van onder meer Real Madrid in januari zal proberen aan te trekken.

“Ik weet niet alles van de Deense competitie, maar blijkbaar wordt Van der Vaart niet goed genoeg geacht om daar te spelen. Ik ken Rafa als een extreem sympathieke en inspirerende jongen. Ik weet dat hij het moeilijk heeft en dat doet zeer”, aldus Moniz op een persconferentie, geciteerd door Ekstra Bladet. “Toen ik bij HSV kwam, was Van der Vaart de grote ster. Hij was de eerste die naar me toekwam en me welkom heette. Ik heb jammer genoeg niet lang met hem kunnen werken.”

Moniz zou graag nog een keer met Van der Vaart werken, als het kan bij Randers. “Ik kan vanaf hier niet beoordelen hoe fit hij is, maar de Superligaen is een fysieke competitie en hij wordt hier niet beschermd door de Ajax-stijl, waar zijn briljante techniek hem redt. Maar misschien kan hij in januari naar Randers komen. Ik denk dat we een plek voor hem kunnen vinden."