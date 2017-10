RB Leipzig was dicht bij komst Mbappé: ‘Ik kon hem die belofte niet doen’

Kylian Mbappé was afgelopen zomer een van de meest gewilde spelers op de transfermarkt en verruilde AS Monaco uiteindelijk voor Paris Saint-Germain. Het scheelde niet veel, of de achttienjarige Fransman was nu speler van RB Leipzig geweest. Doordat die Roten Bullen net van trainer waren gewisseld, ketste de transfer in februari 2015 af.

“We hadden hem bijna vastgelegd. Het probleem was dat we net afscheid genomen hadden van Alexander Zorniger. We wisten nog niet wie zijn opvolger zou worden en hoe het verder zou gaan”, zegt Ralf Ragnick, sportief directeur bij RB Leipzig, tegenover BILD. Uiteindelijk werd Achim Beierlorzer de tijdelijke opvolger van Zorniger tot de zomer van 2015. Daarna had Rangnick zelf een seizoen de leiding bij RB Leipzig.

“Zijn vader vertelde me dat als ik trainer zou worden, Mbappé zo bij ons zou tekenen. Ik kon die belofte alleen niet in februari niet doen. Zo zijn er nog wel meer talenten die wij op onze verlanglijst hebben gehad, maar die we uiteindelijk niet hebben kunnen halen”, besluit Rangnick. Mbappé is door Monaco dit seizoen verhuurd aan Paris Saint-Germain en moet volgende zomer voor een bedrag tussen de 135 en 180 miljoen euro definitief overgenomen worden.