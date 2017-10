‘Moeder Natuur moet hard aan het werk voor het Nederlandse voetbal’

Arjen Robben zwaaide dinsdagavond na de interland tegen Zweden, die met 2-0 gewonnen werd, af als international. De vleugelaanvaller van Bayern München laat bij Oranje een behoorlijk gat achter, zo onderschrijft Guus Hiddink. De oud-bondscoach noemt Robben in gesprek met De Telegraaf ‘onvervangbaar’.

“Een dergelijk exceptioneel talent zie ik op dit moment niet in Nederland. Moeder Natuur moet hard aan het werk voor het Nederlandse voetbal om in de toekomst weer eens zo’n bijzonder talent te krijgen”, stelt Hiddink. Volgens hem kunnen de huidige spelers een voorbeeld nemen aan de gedrevenheid van Robben. "De drive om altijd alles te geven. Want behalve zijn talent heeft ook dat hem heel ver gebracht.”

“Robben is een legende. Hij heeft veel betekend. We moeten verder en er staan vast nieuwe jongens op, maar natuurlijk gaan we hem missen. Arjen is een exceptionele speler, een voetballer van wereldklasse”, sluit Daley Blind zich aan bij Hiddink. De verdediger van Manchester United bewaart warme herinneringen aan het WK 2014 in Brazilië, waar Nederland als derde eindigde en Robben excelleerde.

“Ik zal Arjen vooral herinneren als degene die alles uit zijn carrière haalt”, is Blind lovend over de vleugelaanvaller. “Hij kreeg kritiek, omdat hij eerder naar trainingen ging om zich optimaal te prepareren. Het is als jongere speler fantastisch om dat mee te maken. Het zijn lessen hoe je voor jezelf en je lichaam zorgt.”