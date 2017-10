‘Klinsmann staat open voor bondscoachschap bij Oranje’

Jürgen Klinsmann heeft laten doorschemeren dat hij openstaat voor het bondscoachschap van het Nederlands elftal, zo meldt Voetbal International. De 53-jarige Duitser vertrok in november bij de Verenigde Staten en staat dan ook open voor een nieuwe uitdaging.

Klinsmann was sinds de zomer van 2011 zowel technisch directeur als trainer bij USMNT en in de 98 wedstrijden waarin hij in de dug-out zat, pakte hij gemiddeld 1,84 punt per duel. Hij won 2013 de Gold Cup, werd verkozen tot de beste trainer van dat toernooi en leidde de Verenigde Staten in 2014 naar de achtste finale. In die ronde bleek België uiteindelijk met 2-1 te sterk.

“Klinsmann voldoet aan een groot aantal voorwaarden, hij was bondscoach van Duitsland en de Verenigde Staten, daarbij heeft hij een groot verleden als topspeler”, zo schrijft het weekblad, dat eraan toevoegt dat Klinsmann waarschijnlijk geen grote kennis zal hebben van het Nederlandse voetbal daar hij jaren weg is geweest.

Voordat Klinsmann naar de Verenigde Staten verhuisde, was hij adviseur bij Toronto FC, trainer van Bayern München en bondscoach van Duitsland. De 108-voudig international van die Mannschaft, die voor onder meer Internazionale, Tottenham Hotspur en Bayern speelde, werd met Duitsland in 2006 derde op het WK in eigen land en een jaar eerder pakte hij ook op de Confederations Cup het brons.