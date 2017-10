‘Ik denk hier sneller een complete voetballer te worden, door het speltype'

Sinds afgelopen zomer staat Joost van Aken onder contract bij Sheffield Wednesday, dat hem overnam van sc Heerenveen. De verdediger heeft weinig moeite gehad om te acclimatiseren bij the Owls en denkt in Engeland sneller te kunnen uitgroeien tot een complete verdediger, zo vertelt hij in een interview met Voetbalzone.

“Bij sc Heerenveen was het meer gericht op het voetballende aspect. Hier komt het aan op het verdedigende aspect, het duelleren en het fysieke gedeelte”, legt de 23-jarige Van Aken uit. “Dat zijn punten die ik nog moet verbeteren, als verdediger moet ik het nu nog meer van mijn voetballende kwaliteiten hebben.”

Van Aken kijkt met veel plezier terug op zijn tijd bij sc Heerenveen, maar achtte zich afgelopen zomer rijp voor een volgende stap in zijn carrière. “Het is niet zo dat ik het gevoel had dat ik te goed was voor Heerenveen, maar ik had wel het gevoel dat ik toe was aan een nieuwe uitdaging en een nieuwe omgeving”, stelt de verdediger. “Het is niet zo dat het per se moest. Als de clubs er niet uit waren gekomen, had ik nog met alle plezier bij Heerenveen gespeeld.”