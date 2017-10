Mexicaanse fan lacht om uitschakeling Oranje: ‘Ik geloof in karma’

Het Nederlands elftal schakelde Mexico uit op het WK van 2014. Oranje won in de achtste finale met 2-1, mede dankzij een benutte strafschop van Klaas-Jan Huntelaar in blessuretijd na een vermeende schwalbe van Arjen Robben. José Luis Mercado was woest en stuurde sindsdien iedere dag een tweet naar de KNVB met de tekst NoEraPenal.

Na 1.198 tweets is het Mercado die als laatste lacht, want hij kan wel glimlachen om de uitschakeling van Oranje voor deelname aan het WK in Rusland. “3 jaar en 101 dagen later. Volgende keer beter, jongens. Hopelijk tot in Qatar, of niet…”, schrijft Mercado op zijn Twitter-account.

“Ik geloof in karma en dit heeft daar zeker iets mee te maken”, voegt de fan eraan toe in een interview met Medio Tiempo. “Dingen gebeuren met een reden en ik denk dat Nederland nu de prijs betaalt voor de schwalbe van Robben op het WK.” Mercado was overigens niet de enige Mexicaan die vrijwel dagelijks tweette over de aan Oranje toegekende strafschop, want tal van fans gebruikten de hashtag NoEraPenal.