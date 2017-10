‘Stel je voor dat Robben nog twee jaar bij FC Groningen gaat spelen’

De KNVB hoopt een passend afscheid te organiseren voor Arjen Robben. Directeur Jean-Paul Decossaux laat aan De Telegraaf weten dat ‘het streven’ is om bij de vriendschappelijke wedstrijd tegen Engeland, in maart, afscheid te nemen van de 96-voudig international van het Nederlands elftal.

“We willen een keer per kwalificatiecyclus, dus eens per twee jaar, een afscheid organiseren voor onze helden, die stoppen bij de nationale ploeg, maar nog wel doorgaan bij hun club. Stel je voor dat Arjen na Bayern München nog twee jaar bij FC Groningen gaat voetballen. Een afscheid dan is een beetje mosterd na de maaltijd”, aldus Decossaux.

Het is nog niet duidelijk hoe het afscheid er precies uit zou moeten zien, maar zeker is wel dat Robben niet de enige is die in het zonnetje zal worden gezet. “Het is bijvoorbeeld ook een mooi moment om Wesley Sneijder, Rafael van der Vaart, Robin van Persie, Dirk Kuyt en Ron Vlaar te eren. Maar die plannen moeten nog worden uitgewerkt”, klinkt het.

Duitsland

De oefenwedstrijd tussen Oranje en Duitsland, die gepland stond voor november, gaat niet door. “De DFB had opties op duels met Frankrijk en ons, maar hield er geen rekening mee dat allebei die landen geen play-offs zouden spelen. De afspraak was dat de Duitsers tegen de groepswinnaar zouden spelen, Frankrijk dus”, aldus Decossaux. De KNVB is zelf in onderhandeling met twee andere ploegen om een uitwedstrijd te organiseren voor november.