Pleidooi voor Tuchel bij Oranje: ‘We zijn rijp voor een buitenlander’

Het contract van Dick Advocaat als bondscoach van de KNVB loopt in november af en dus moet de voetbalbond op zoek naar een opvolger. Arno Vermeulen, commentator van de NOS, ziet in Thomas Tuchel de ideale kandidaat. De Duitser zit zonder club na zijn ontslag bij Borussia Dortmund afgelopen zomer.

"Hij heeft met Dortmund in de top gewerkt, is modern en komt uit de zeer succesvolle Duitse school. Met zijn 44 is hij relatief jong, een laptoptrainer noemen ze dat tegenwoordig”, vertelt Vermeulen. “En in Nederland is de tijd wel rijp voor een buitenlander na de decepties met Guus Hiddink, Danny Blind en Advocaat.”

Tuchel beschikt bovendien, zo vertelt Vermeulen, over kennis van het Nederlandse voetbal. “Hij was onlangs gastspreker op een symposium van de KNVB, daar maakte hij veel indruk. Hij heeft bijvoorbeeld veel opgestoken van de boeken van Foppe de Haan en bleek een groot fan van het Nederlandse voetbal.” Tuchel was twee seizoenen trainer van Dortmund, waarmee hij de DFB-Pokal won. Daarvoor was de Duitser vijf jaar eindverantwoordelijk bij 1. FSV Mainz 05.

Toch zijn er met Ronald Koeman en Frank de Boer volgens Vermeulen ook goede Nederlandse kandidaten: "Het zou voor Nederland niet slecht zijn als het misloopt met Koeman bij Everton. Koeman heeft natuurlijk niet zo'n fijn verleden met de KNVB, maar alle mensen van toen zijn inmiddels verdwenen. Dus onmogelijk is het niet. De Boer heeft altijd gezegd dat hij voorlopig clubtrainer wil blijven. Maar na de mislukte avonturen bij Internazionale en Crystal Palace staat hij nu misschien wel open voor de functie van bondscoach."