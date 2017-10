Dames van Ajax geven zege weg en stranden in Champions League

De damesploeg van Ajax is uitgevoetbald in de Champions League. De Amsterdammers werden woensdagavond uit de zestiende finale gekegeld door Brescia (2-0 verlies). De ontmoeting in Nederland was door Ajax nog met 1-0 gewonnen.

Ajax overleefde de groepsfase met Rigas FC, Pärnu JK en Standard Luik, maar in de knock-outfase is het dus direct misgegaan. Met onder anderen Europees kampioenen Stefanie van der Gragt en Desiree van Lunteren (foto) in de basis liep Ajax na 24 minuten tegen de 1-0 aan: een hoekschop van Katarzyna Daleszczyk waaide in één keer in het doel.

Ajax kwam na de pauze bijna op gelijke hoogte, maar Van Lunteren schoot uit een vrije trap net over de kooi van keepster Camelia Ceaser. Het duel leek uiteindelijk af te stevenen op een verlenging, maar zeven minuten voor tijd maakte Mónica Mendes er 2-0 van voor Brescia.