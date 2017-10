‘Als Wenger zijn tactisch inzicht had gehad, werd Arsenal kampioen’

Arsenal staat na zeven speelronden met dertien punten op de vijfde plaats in de Premier League en de achterstand op koploper Manchester City is alweer opgelopen tot zes punten. Het staat buiten kijf dat het voor Arsenal een lastige opgave wordt om kampioen te worden en Paul Merson gelooft al niet meer in de titel.

De voormalig middenvelder van onder meer Arsenal heeft geen hoge pet op van Arsène Wenger en denkt niet dat de Fransman in staat is om the Gunners naar het goud te leiden: “Mensen zeggen dat Harry Redknapp een wheeler-dealer is, maar dat is erg respectloos”, aldus Merson in de show A League Of Their Own. Redknapp wordt vergeleken met een ‘autohandelaar’ omdat hij in de media vaak uitspraken doet over spelers van andere clubs.

Merson vindt echter niet dat Redknapp veel onderdoet voor Wenger: “Tactisch is hij zelfs een van de beste trainers met wie ik gewerkt heb. Als Wenger het tactische van Redknapp had gehad, dan zou Arsenal de titel winnen”, besluit de analyticus. Redknapp werd in september ontslagen door Birmingham City; hij werd afgerekend op de slechte resultaten in de Championship.