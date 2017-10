Agüero reageert na ongeluk in Amsterdam: ‘Dit is moeilijk voor te stellen’

Sergio Agüero weet nog niet of hij zaterdag in actie kan komen bij Manchester City, dat bezoek krijgt van Stoke City. De Argentijn raakte eind september betrokken bij een auto-ongeluk in Amsterdam en liep daarbij een aantal gebroken ribben op. De spits hervatte dinsdag de training van the Citizens.

Agüero was in Amsterdam aanwezig bij een concert van de Colombiaanse zanger Maluma in AFAS Live. Na afloop nam de 29-jarige international een taxi terug naar Schiphol en de chauffeur verloor de macht over het stuur en botste op een verkeerspaal. De verwachting was dat Agüero lang uitgeschakeld zou zijn, maar zijn herstel verloopt sneller dan verwacht.

In gesprek met Tyc Sports vertelt de spits over zijn ongeluk: “De meeste spelers van Manchester City gaan, als ze een vrije dag hebben, naar Londen, anderen gaan naar Italië en weer anderen gaan naar Spanje. Ik heb het geluk dat ik de agent van Maluma ken en hij nodigde me uit voor zijn concert, waar ik vervolgens naar toe ging. Ik had bijna twee dagen vrij en ging terug naar het vliegveld en kreeg toen dat ongeluk.”

“Dan denkt men: ‘waarom is hij daar naartoe gegaan’, maar het is moeilijk voor te stellen dat er zoiets kan gebeuren. De taxichauffeur had de bocht niet gezien. Ik weet nog niet of ik zaterdag ga spelen”, blikt Agüero vooruit op de ontmoeting met de nummer dertien van de Premier League. “Vandaag heb ik normaal getraind, maar nog niet met de groep. Donderdag ga ik met de groep trainen om te zien hoe ik me voel, maar een training is niet hetzelfde als een wedstrijd, ik wil zien of ik pijn heb."