Hoek bekert verder na busrit van vier uur en elf strafschoppen

HSV Hoek heeft zich woensdagavond ten koste van FC Lisse geplaatst voor de tweede ronde van de KNVB Beker. De strafschoppenserie tussen beide ploegen moest overgenomen worden, nadat op 20 september Lisse de serie met 5-4 op onrechtmatige wijze had gewonnen. Ditmaal nam Hoek de serie als beste en plaatste zich zodoende voor de volgende ronde.

Marc Nagtegaal, de scheidsrechter, had de strafschoppen in september volgens het zogeheten ABBA-principe laten nemen. Het ene team begon de serie met een strafschop en vervolgens nam het andere team twee strafschoppen achter elkaar. In verschillende landen wordt met dat systeem momenteel geëxperimenteerd, maar de KNVB stond het niet toe. De bond besloot dat de strafschoppenreeks opnieuw moest worden genomen.

✔️ Een busrit van vier uur

✔️ Elf strafschoppen...

✔️ En HSV Hoek gaat door in de Knvb Beker! 🎉🎊 De soap is ten einde! Geplaatst door voetbalzone op woensdag 11 oktober 2017

FC Lisse maakte bezwaar en stapte naar de rechter, maar die oordeelde dat de KNVB volgens de regels had gehandeld. De gasten uit Hoek hadden woensdagavond de zenuwen het beste onder controle en wonnen de reeks met 5-6. Hoek neemt het nu in de tweede ronde van de KNVB Beker op tegen Heracles Almelo.