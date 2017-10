Voormalig wereldvoetballer van het jaar Kaká vertrekt bij Orlando

Kaká vertrekt aan het einde van dit kalenderjaar bij Orlando City FC. De Braziliaan maakte zijn vertrek woensdagavond op een persconferentie bekend. Er werd de laatste dagen volop gespeculeerd over een definitief afscheid van het voetbal door de wereldkampioen van 2002, maar zover blijkt het nog niet te zijn.

Waar de toekomst van Kaká ligt, is vooralsnog onbekend. Op de persconferentie liet de middenvelder de deur voor andere opties volledig open. “Ik heb besloten mijn contract bij Orlando niet te verlengen, maar verder heb ik nog geen keuzes gemaakt. Het gaat echt alleen om mijn vertrek bij Orlando", aldus de 35-jarige Kaká.

De aanvallende middenvelder begon zijn loopbaan in zijn vaderland bij São Paulo, waarna AC Milan Kaká in 2003 naar Europa haalde. In dienst van de Milanezen werd de enkelvoudig wereldvoetballer van het jaar één keer landskampioen en won hij in het seizoen 2006/07 de Champions League en in 2008 het WK voor clubteams. In de zomer van 2009 nam Real Madrid de 92-voudig Braziliaans international voor 65 miljoen euro over.

In vier seizoenen in Spanje werd Kaká één keer Spaans landskampioen en won hij in het seizoen 2010/11 de Spaanse beker. In de zomer van 2013 haalde Milan Ricky terug naar de Serie A. Echter: na één seizoen kwam er een einde aan de samenwerking. Orlando City nam de middenvelder transfervrij over, om hem vervolgens een half jaar uit te lenen aan jeugdliefde São Paulo. Sinds januari 2015 kwam Kaká tot 77 wedstrijden voor Orlando, waarin hij 25 doelpunten maakte en 19 assists gaf; prijzen werden er niet gewonnen.