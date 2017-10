Martens scoort opnieuw in Champions League en bekert verder

Het dameselftal van Barcelona heeft zich geplaatst voor de achtste finale van de Champions League. Los Azulgranas waren woensdagavond met 2-0 te sterk voor Avaldsnes IL en hadden de Noorse vrouwen eerder al met 0-4 geklopt. Lieke Martens, die in de eerste ontmoeting met Avaldsnes al tot scoren was gekomen, nam het openingsdoelpunt voor haar rekening.

Onder toeziend oog van 957 toeschouwers opende Martens na 52 minuten de score in het Mini Estadi: ze verdiende een vrije trap en kopte die uiteindelijk zelf na een voorzet van Victoria Losada in de verre hoek. Vijf minuten later maakte Losada er 2-0 van en was de wedstrijd gespeeld. Martens werd na een uur spelen naar de kant gehaald.

Barcelona kan terugkijken op een uitstekende start van het seizoen, want men heeft nu vijf overwinningen geboekt in zeven officiële wedstrijden. Daarin scoorde de formatie van Fran Sánchez 31 keer en kreeg men er 1 om de oren. Barcelona kan zich nu voorbereiden op de wedstrijden tegen Valencia en Atlético Madrid.