Robben laat FC Groningen in spanning: ‘We hebben het er nog over’

Arjen Robben begon zijn imposante loopbaan begin 2000 bij FC Groningen en speelde vervolgens voor PSV, Chelsea, Real Madrid en zijn huidige club Bayern München. De vleugelaanvaller volgt zijn jeugdliefde nog altijd op de voet, maar of het ooit tot een terugkeer komt, valt te bezien. Hans Robben, zijn vader en zaakwaarnemer, weet het nog niet.

"We hebben het er wel eens over. De ene keer is het weer dit, de andere keer dat. Daar denkt hij nog niet echt over na, hij bekijkt het van jaar tot jaar”, vertelt Robben sr. in gesprek met RTV Noord. “Arjen wil elk jaar zien of hij het niveau van Bayern aankan en op het moment dat het wat minder wordt, dan gaat hij een andere beslissing nemen. En wat dat is, dat zal de toekomst uitwijzen.”

Robben zette dinsdagavond, na de 2-0 zege op Zweden in de WK-kwalificatiestrijd, een punt achter zijn interlandloopbaan voor het Nederlands elftal. "Hartstikke mooi. Maar op een gegeven moment kom je op een leeftijd dat je het fysiek niet meer aankan en dan moet je stoppen. Bij Oranje is dat zo. Maar hij heeft nog wel energie genoeg om door te gaan bij Bayern. Het is één afscheid, maar zaterdag speelt hij alweer. Dus we gaan rustig door", besluit Robben.