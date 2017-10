Guidetti geeft shirtje af: ‘Sommigen haten me, sommigen houden van me’

John Guidetti bleef dinsdagavond negentig minuten op de bank zitten bij de nationale ploeg van Zweden. De aanvaller ervoer het desondanks als prettig om weer terug te zijn in Nederland, het land waarin hij excelleerde voor Feyenoord. Guidetti werd na het slotsignaal toegezongen door een aantal Rotterdamse fans.

“Sommigen van Feyenoord zongen mijn liedje en daarom gaf ik mijn shirt weg”, aldus de 25-jarige Guidetti in een interview met Fotbollskanalen. “Het waren supporters van Feyenoord. Sommigen haten me, sommigen houden van me en dit waren mensen die van mij houden. Ik voelde hun liefde.”

Zweden verloor in de Johan Cruijff ArenA met 2-0 van het Nederlands elftal, maar eindigde desondanks op de tweede plaats in Groep A. De Scandinaviërs moeten nu de play-offs zien te overleven om zich te plaatsen voor het WK in Rusland. Guidetti weet niet welk team hij het liefst treft in deze barragewedstrijden.

“Italië: goed, Zwitserland: goed, Denemarken: goed, Kroatië: goed. Ik vind alles goed”, aldus de voorhoedespeler van Celta de Vigo. “We hebben gedaan wat we moesten doen, al hadden we hier natuurlijk niet willen verliezen”, aldus Guidetti over de nederlaag in Amsterdam. Guidetti speelde tot dusverre negentien interlands en daarin kwam hij tot één doelpunt.