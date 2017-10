‘Misschien krijg ik een kans bij Oranje, ik zal er klaar voor zijn’

Nederland wist zich ondanks overwinningen tegen Wit Rusland (1-3) en Zweden (2-0) niet meer te plaatsen voor het WK in Rusland en ook de play-offs zijn vergeven aan nummer twee Zweden. Nederland gaat daardoor wellicht een vernieuwingsfase in en Jeffrey Gouweleeuw, die nog nooit is opgeroepen voor het grote Oranje, zegt dat hij misschien wel kans maakt om de verdediging van Nederland te leiden: "Ik zal er klaar voor zijn."

De verdediger van FC Augsburg ziet zichzelf wel voetballen in het oranje: "Misschien krijg ik bij de komende vriendschappelijke wedstrijden een kans om mezelf te laten zien", zegt de mandekker, die de wedstrijd tegen Zweden heeft gezien, op de site van de Bundesliga-club. "Het spel tegen Zweden was een beetje beter, maar dat was gewoon te laat. We missen het WK, het kan eigenlijk niet slechter gaan."

Na het gemiste EK in Frankrijk vorig jaar loopt Nederland nu ook het WK in Rusland mis. "Aangezien ik tot nu toe niet voor Oranje heb gespeeld, is het voor mij moeilijk om te zeggen waar het aan ligt. Ik speel hier elke week in een van de beste competities tegen de beste spelers ter wereld. Misschien zien de verantwoordelijken in Nederland dat ook", besluit de ex-speler van AZ en sc Heerenveen.