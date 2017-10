‘Dat heb ik laten zien in de CL, als ik de kans krijg zal ik United helpen’

Oranje won dinsdagavond met 2-0 van Zweden, maar het zijn de Scandinaviërs die zich nog mogen verheugen op deelname aan het WK in Rusland komende zomer. Victor Lindelöf is een vaste kracht onder bondscoach Janne Andersson, maar bij Manchester United heeft José Mourinho de verdediger nog geen speelminuten in de Premier League gegund. De vijftienvoudig international heeft begrip voor de keuze van de Portugees.

"Als ik mijn kans krijg, doe ik alles om de ploeg te helpen", zegt Lindelöf na afloop van het duel met het Nederlands elftal in gesprek met verschillende media. "Dat is ook wat ik heb gedaan in de Champions League, dus dat is geen probleem voor mij. Ik ben naar United gegaan om mijn taak te doen. Maar ik geniet van het leven in Engeland. We spelen goed, hebben geschikte trainers en het is een zware competitie. Dat maakt de Premier League ook de beste ter wereld."

Lindelöf veroorzaakte tegen Oranje vroeg in de eerste helft op klungelige wijze een strafschop, die werd benut door Arjen Robben. "Dat was een raar moment", erkent de 23-jarige mandekker. "Om eerlijk te zijn weet ik niet wat er gebeurde. De bal kwam snel naar me toe. Ik probeerde de bal weg te trappen, maar mijn hand was er ook", aldus Lindelöf, die aangeeft zin te hebben in de confrontatie met Liverpool komende zaterdag.

United moet het tegen the Reds stellen zonder Marouane Fellaini, die aan de wedstrijd van België tegen Cyprus (4-0) een knieblessure heeft overgehouden. "Geen ramp, geen probleem", zegt Mourinho, geciteerd door The Sun. "We huilen niet bij blessures. We kunnen wel huilen over de processen die leiden naar blessures, maar niet over de blessures zelf. Ik heb vertrouwen in de spelers die gaan spelen."