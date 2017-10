Twijfels over Dortmund-sensatie: ‘Hij is twaalf, maar hoort al bij Onder-17’

Youssoufa Moukoko blijft doelpunten aaneenrijgen voor de Onder-17 van Borussia Dortmund en dat is opvallend te noemen, aangezien de aanvaller pas twaalf jaar oud is. Er heerst twijfel over de exacte leeftijd van de jeugdspeler en daar baalt Lars Ricken van. Volgens de oud-speler en jeugdcoördinator van die Borussen staat de leeftijd van het talent vast.

"Hij is echt twaalf jaar, daar twijfelen we niet aan", zegt Ricken in gesprek met Ruhr Nachrichten. Volgens zijn paspoort is Moukoko op 20 november 2004 geboren, maar dat weerhoudt de jongeling er niet van ongekend veel te scoren bij de Onder-17. "Wij vinden dat hij gezien zijn niveau al bij Onder-17 thuishoort. Hij speelt in een erg goed team, zijn ploeggenoten hebben ook veel kwaliteiten", aldus Ricken.

Niet alleen buitenstaanders twijfelen over de exacte leeftijd van Moukoko, ook Ingo Preuss, teammanager van de Onder-23 van de Duitse topclub, betwijfelt of het talent daadwerkelijk twaalf jaar oud is: "Ik kan me voorstellen dat hij ouder wordt geschat. Misschien is hij ook wel één of twee jaar ouder. Maar hij is in ieder geval nog geen zeventien."

De vader van Moukoko nam zijn zoon in 2014 uit Kameroen mee naar Hamburg, waar hij in de jeugd van St. Pauli speelde. Op elfjarige leeftijd was hij al goed voor 21 treffers in 12 duels voor St. Pauli Onder-15. Een jaar geleden maakte Moukoko de overstap naar Dortmund. Hij maakte afgelopen seizoen bij de Onder-15 van Dortmund al indruk. In 21 officiële wedstrijden was hij goed voor liefst 33 treffers.