‘Emotionele’ Huntelaar verguld: ‘Had het zo bedacht, maar het moet ook lukken’

Klaas-Jan Huntelaar scoorde onlangs tegen PEC Zwolle achter zijn standbeen langs en het doelpunt van de spits is uitgeroepen tot de mooiste goal van de maand bij Ajax. Voor de routinier is het de eerste keer dat hij de prijs in ontvangst mag nemen en Huntelaar hoopt dat er nog vele zullen volgen.