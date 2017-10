‘Toekomstig Barça-partner De Ligt’ vereerd: ‘Natuurlijk streelt dat me’

Dayot Upamecano is op achttienjarige leeftijd basisspeler bij RB Leipzig en daar is de centrale verdediger blij mee. De jonge Fransman liet afgelopen januari Red Bull Salzburg achter zich voor de nummer twee van het afgelopen Bundesliga-seizoen en weet te imponeren in Duitsland. Het talent heeft echter ambities en zegt de interesse van Barcelona zeer te waarderen.

"Natuurlijk streelt dat me", zegt Upamecano in gesprek met BILD. "Maar op dit moment telt alleen Leipzig. Ik moet hier hard werken om te spelen en mijn doelen te bereiken." Football Leaks onthulde onlangs dat de Fransman een ontsnappingsclausule van honderd miljoen euro in zijn contract heeft staan, maar Upamecano wil dit niet bevestigen.

Wel zegt de jeugdinternational, die afgelopen winterstop voor tien miljoen euro werd gehaald, dat hij voorlopig in Duitsland wil blijven: "De Bundesliga is ideaal voor talenten. Hier krijgen jonge talenten meer kansen dan in Spanje of Engeland. Ik wil de beste verdediger ter wereld worden, dat wil ik ook over mij geschreven zien worden. Maar dat is natuurlijk nog een heel lange weg."

Upamecano wordt volgens Mundo Deportivo samen met Matthijs de Ligt bij Barcelona gezien als het toekomstige centrale duo in de defensie van de Catalanen. Beide verdedigers zijn al uitvoerig gescout en gelden als de ideale vervangers van onder anderen Gerard Piqué en Samuel Umtiti. Volgens de Spaanse krant wil Barça de twee talenten snel binnenhalen, zodat ze binnen de club goed kunnen worden klaargestoomd en kunnen uitgroeien tot vaste krachten.