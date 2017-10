Dani Alves flirt met transferdoelwit: ‘Ik weet hoe klote het is voor hem’

Brazilië zegevierde dinsdagnacht met 3-0 op Chili, waardoor laatstgenoemde land zich niet heeft gekwalificeerd voor het WK in Rusland. Dani Alves is na afloop van het duel blij dat Brazilië wederom een topwedstrijd in winst heeft omgezet, maar voelt ook mee met de spelers van Chili, onder wie Alexis Sánchez, zo geeft de Braziliaan aan in gesprek met verschillende media.

Gevraagd of hij nog met zijn voormalig ploeggenoot van Barcelona heeft gesproken, antwoordt Dani Alves: "Ik wilde niet met hem spreken, omdat ik weet hoe klote het is voor hem. En ook wilde ik niet dat mensen bepaalde dingen zouden interpreteren waardoor mijn professionaliteit in twijfel zou worden getrokken", aldus de 34-jarige rechtsback van Paris Saint Germain.

Sánchez beschikt bij Arsenal over een aflopend contract en meerdere clubs worden gelinkt aan de Chileen, waaronder Manchester City en PSG. "Het is mogelijk", zegt de routinier na de vraag of de aanvaller van the Gunners naar de Franse hoofdstad kan verkassen. "Hij is zeer gewild door veel teams. Ik zal blij voor hem zijn, waar hij ook naartoe gaat. Maar als hij naar ons komt, is dat beter voor ons en voor hem."