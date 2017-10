Vrouw Claudio Bravo haalt uit: ‘Niet huilen als je dronken trainingen mist’

Chili heeft zich niet weten te kwalificeren voor het WK in Rusland volgend jaar zomer, nadat het land dinsdagavond met 3-0 verloor van Brazilië. Carla Pardo, de vrouw van Manchester City-doelman Claudio Bravo, steekt haar frustratie over het mislopen van het eindtoernooi niet onder stoelen of banken en beschuldigt enkele Chileense spelers van onprofessioneel gedrag.

Bij een foto waarop Chili de eerdere winst van de Copa América viert, schrijft Pardo op Instagram: "Dank je wel Captain America (Bravo, red.) voor alle momenten die we hebben beleefd. Het was werkelijk geweldig. Maar als iemand het shirt van Chili draagt, moet dat gebeuren met professionaliteit. Ik weet dat de meerderheid keihard heeft gewerkt, terwijl anderen aan het feesten waren en trainingen misten vanwege dronkenschap."

Daarna spreekt Pardo de spelers van Chili aan: "Als dit betrekking heeft op jou, moet je je verantwoordelijkheid nemen, er iets aan doen en stoppen met huilen." Gevraagd naar een reactie op het bericht van zijn vrouw antwoordt Bravo: "Dingen moeten intern besproken worden, het is niet het moment op de vuile was buiten te hangen. Dat is alles wat ik er over wil zeggen."

"Degenen die hier zijn, weten wat de verantwoordelijkheid inhoudt. We zijn allemaal volwassenen en ieder van ons is verantwoordelijk voor ons eigen falen." De 34-jarige doelman annex 115-voudig international heeft aangegeven na te denken over het beëindigen van zijn interlandloopbaan. Ook Gary Medel denkt naar verluidt aan stoppen, terwijl Arturo Vidal al heeft afgezwaaid.