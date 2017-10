Barça boekt recordomzet en mikt op status best verdienende sportclub

Barcelona heeft woensdag de financiële cijfers van het afgelopen seizoen bekendgemaakt. De Spaanse grootmacht behaalde in het boekjaar 2016/17 een omzet van 708 miljoen euro en verwacht dat de club in het volgende fiscale jaar een omzet zal genereren van 897 miljoen euro, zo laten de Catalanen woensdag weten via de officiële kanalen.

Het realiseren van deze ambitie van bijna negenhonderd miljoen euro zal Barcelona de best verdienende sportclub ter wereld maken. In 2021, zo wordt er gesteld in het strategisch plan, moet de omzet zijn gestegen naar een miljard euro. Het fiscale jaar 2016/17 is wederom een recordjaar voor Barcelona, waarin dertien miljoen euro meer is omgezet dan vorig jaar.

Het is het zesde jaar op rij dat Barcelona winst boekt en de verwachting luidt dat de hoeveelheid winst in de komende jaren verder gaat stijgen. In totaal boekte de Spaanse topclub sinds 2010 een winst van 175 miljoen euro. Daarnaast is de schuldenlast van Barcelona in het afgelopen fiscale jaar met 24,5 miljoen euro verlaagd naar 247 miljoen euro.