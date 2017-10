Barcelona krijgt goed nieuws uit Engeland

Oscar heeft het wel weer gezien in China. De spelmaker van Shanghai SIPG wil terugkeren in Europa, anderhalf jaar na zijn transfer van 61 miljoen euro. (Calciomercato)

(The Sun)

Gary Hooper kan promotie maken naar de Premier League. De spits van Sheffield Wednesday wordt begeerd door Brighton & Hove Albion, West Bromwich Albion en Crystal Palace. (The Sun)

De spelmaker is akkoord met zijn club: hij mag bij een goed bod overstappen naar Barcelona.