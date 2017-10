‘We boden Ajax 6,7 miljoen euro, maar de club wilde meer geld zien’

Zlatan Ibrahimovic gold in het verleden als groot talent bij Malmö FF en Ajax en veel clubs aasden op de diensten van de Zweed. De 36-jarige spits van Manchester United, die momenteel herstellende is van een slepende knieblessure, had in de beginjaren van zijn carrière tot tweemaal toe naar Sunderland kunnen verkassen, onthult Peter Reid, voormalig manager van the Black Cats.

"Ik hield van zijn fysiek en zijn voetenwerk", begint Reid in gesprek met de Daily Mail. "Ik heb geprobeerd en geprobeerd. Toen hij bij Malmö zat, wilde ik hem halen, maar hij ging naar Ajax", aldus de Engelsman, die baalde van de beslissing van de Zweed om bij de Amsterdammers te tekenen. "We zaten toen op Roker Park, we maakten geen kans. Ik had hem niet genoeg te bieden om hem te verleiden."

"Toen hij bij Ajax zat, verhuisden we naar het Stadium of Light, dus ik ging weer praten en regelde een afspraak. Ik dacht dat ik een kans had, maar nee. We boden 6,7 miljoen euro, toch een goed bedrag, maar ze wilden meer. Ik zag hem voorbij lopen en hij lachte. Maar we hebben niet gepraat", besluit Reid. Uiteindelijk zou de aanvaller van Manchester United gaan voetballen bij achtereenvolgens Juventus, Internazionale, Barcelona, AC Milan en Paris Saint-Germain.