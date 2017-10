Mourinho ziet kansen op Anfield: ‘We zijn inderdaad een betere ploeg’

Komende zaterdag moet Manchester United op bezoek bij aartsrivaal Liverpool en de mannen van José Mourinho kunnen een gevoelige tik uitdelen aan the Reds als er op Anfield gewonnen wordt. De oefenmeester van de Engelse grootmacht kijkt uit naar de topper in de Premier League en dicht United, dat momenteel gedeeld koploper is met Manchester City, zeker kansen toe.

"Ik geniet van het spelen tegen de beste teams, tegen de beste clubs en in de beste stadions, de stadions met historie", zegt Mourinho in gesprek met Sky Sports. "Ik heb op Anfield geweldige momenten gehad en hele slechte momenten. Ik heb daar goede en slechte tijden gekend. Als ze mij respecteren zoals ik hun respecteer, gaan we weer een geweldige wedstrijd tegemoet."

De Portugees erkent dat zijn team er beter voor staat dan toen the Red Devils het vorig jaar opnamen tegen Liverpool op Anfield (0-0): "We zijn inderdaad een betere ploeg. We verslaan nu de kleinere ploegen en zijn over de gehele linie sterker geworden", aldus Mourinho, die de tendens in de media richting United hekelt: "Dat gepraat in de media dat we iets moeten bewijzen, dat Romelu Lukaku moet scoren, enzovoorts. We hoeven niets te bewijzen."