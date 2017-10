Feyenoord en Ajax praten over uitsupporters: ‘Delen dat standpunt’

De Klassieker tussen Feyenoord en Ajax wordt al sinds 2009 gespeeld zonder de aanwezigheid van uitsupporters, maar mogelijk komt daar binnenkort verandering in. Rutger Arisz, operationeel directeur van Ajax, heeft tijdens een overleg met Ajax-supporters laten weten dat de rivalen met elkaar contact hebben over een oplossing, zo schrijft de supportersclub AFCA op Facebook. Ook uitfans bij de wedstrijden tussen ADO Den Haag en Ajax behoort tot de mogelijkheden.

"Met beide clubs vinden er gesprekken plaats of gaan er plaatsvinden op korte termijn. Er is sowieso met beide clubs hierover contact", zo weet AFCA. "Beide clubs lijken op het standpunt te zitten dat er vanaf volgend seizoen over en weer er weer met uitsupporters de wedstrijden mogen worden bezocht." Eerder besloten de burgemeesters van Amsterdam, Rotterdam en Den Haag om een verbod in te stellen, omdat er problemen ontstonden tussen de supportersgroepen.

Matthijs de Ligt liet bij Tiki Taka Touzani weten dat hij de aanwezigheid van uitfans bij de Klassieker op prijs zou stellen: "Als je het niet probeert, kom je er ook niet achter of het wel of niet werkt. Als het niet blijkt te werken, dan weet je dat voortaan. Als het wel goed gaat, dan kan je het elk jaar opnieuw proberen om te kijken hoe het ontwikkelt. Nu heb je er eigenlijk niets aan." De volgende confrontatie tussen Feyenoord en Ajax is op 22 oktober in De Kuip.