Ferdinand heeft vertrouwen: ‘Hij kan zo goed worden als Dembélé en Mbappé’

Manchester United is samen met Manchester City koploper in de Premier League en the Red Devils presteren zo goed mede vanwege de puike prestaties van Marcus Rashford. De negentienjarige aanvaller, die dit seizoen al vijf keer heeft gescoord en vier assists heeft afgeleverd in elf wedstrijden, moet volgens Rio Ferdinand echter nog veel werk verzetten om een echte wereldtopper te worden.

"Hij is een groot talent en doet het goed", zegt de oud-verdediger van de Engelse grootmacht in gesprek met de Daily Mirror. "Hij lijkt steeds volwassener te worden. Hij verbetert zich, is gretig en krijgt veel kansen dit seizoen. Hij kan een groot talent zijn voor United en Engeland. Hij heeft de steun van de manager (José Mourinho, red.) en het vertrouwen van de fans en zijn medespelers."

"Je hebt Ousmane Dembélé die naar Barcelona is gegaan en Kylian Mbappé die naar Paris Saint Germain is vertrokken. Zou je zeggen dat Rashford uit hetzelfde hout gesneden is als die twee? Hij kan in potentie net zo goed zijn, maar zij hebben het in de Champions League laten zien, dat moet Rashford nog doen", vervolgt de 81-voudig Engels international.

"Maar Marcus is niet dom, hij weet dat hij nog geen eindproduct is. Hij moet zichzelf blijven verbeteren, er zijn nog zoveel hordes te nemen. We zeggen vaak te snel over dit soort jonge spelers: 'Hij kan dit of dat worden.' Als hij hard blijft werken, zijn spel blijft verbeteren én van het spelletje blijft houden, heeft hij net zoveel kans als ieder ander om een succesvolle wereldster te worden."