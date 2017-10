‘Klopp koesterde liefde voor aartsrivaal, Liverpool was niet zijn droomclub’

Liverpool en Manchester United staan komende zaterdag tegenover elkaar op Anfield en beide ploegen zijn gebrand op een overwinning op de aartsrivaal. Jürgen Klopp hoopt met een zege weer een stap te zetten richting de top van de Premier League, maar de Duitse manager moet dan wel zijn droomclub pijn doen, zegt Eckhard Krautzun.

De 76-jarige oud-oefenmeester was de voorganger van Klopp bij FSV Mainz 05 en de pensionado weet zich nog goed te herinneren dat Klopp ooit tegen hem heeft gezegd dat United zijn droomclub in de Premier League zou zijn: "Het was zijn droom om op een dag naar Engeland te gaan en zijn favoriete club zou dan United zijn, dat heeft hij mij verteld", aldus Krautzun in gesprek met the Set Pieces.

De Duitser was goed bevriend met Sir Alex Ferguson en liet de Schot weten dat Klopp de ambitie had om bij United te werken. "Ik zei: 'Jürgen Klopp wil, als hij naar het buitenland en Engeland gaat, graag bij zijn liefde United werken.'" Ferguson liet daarna blijken zeer onder de indruk te zijn van Dortmund, de ploeg van Klopp die in 2012 Bayern München overklaste in de Duitse bekerfinale (5-2). "Toen groeide zijn liefde en respect voor Klopp enorm."

Klopp heeft eerder al aangegeven dat hij in een eerder stadium heeft gesproken met de Engelse grootmacht over een dienstverband: "We hebben inderdaad gepraat, maar niet voor lang. Het was een hele eer, dat gesprek. United was toen geïnteresseerd, maar ik kon Dortmund niet verlaten. Er was geen echte aanbieding, maar als die er kwam, had ik het niet gedaan. Ik moest eerst nog mijn werk bij Dortmund afmaken."