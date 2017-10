Vidal volgt Robben: ‘Mijn ziel is vernietigd, maar ik ben tegelijkertijd trots’

Arturo Vidal is international af. Net als Arjen Robben besloot de middenvelder na het mislopen van kwalificatie voor het WK in Rusland om niet meer voor zijn land te gaan voetballen. Chili verloor dinsdagavond met 3-0 van Brazilië en zakte naar plaats zes in de poule. De mannetjesputter van Bayern München heeft vervolgens aangegeven te stoppen als international.

"Iedereen ongelooflijk bedankt!", schrijft Vidal via Twitter. "Gedurende al deze jaren heb ik mijn hele leven in iedere wedstrijd gestopt en heb ik heel veel geleerd. Ook heb ik een land geleerd dat, met een beetje kracht en hard werken, werkelijk alles mogelijk is. Mijn ziel is vernietigd, maar ik ben tegelijkertijd trots op alle spelers en de technische staf", besluit Vidal.

De voormalig middenvelder van onder meer Juventus en Bayer Leverkusen maakte in februari 2007 onder bondscoach Nelson Costa als negentienjarige zijn debuut voor Chili bij de uitwedstrijd tegen Venezuela (0-1) door een minuut voor tijd in te vallen. In totaal heeft de dertigjarige Vidal 95 keer gespeeld voor La Roja, waarin hij 23 doelpunten maakte.