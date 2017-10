Vertonghen: ‘Ik denk dat ze allebei gaan meedoen voor de Gouden Schoen’

Jan Vertonghen speelde dinsdagavond interland nummer 97 voor België en daarmee is hij recordinternational van zijn land geworden. De verdediger werkt bij de Rode Duivels samen met Romelu Lukaku, terwijl Vertonghen bij Tottenham Hotspur met een andere topspits de kleedkamer deelt in de persoon van Harry Kane. De ex-Ajacied denkt dat de twee aanvallers dit seizoen gaan uitmaken wie topscorer wordt van de Premier League.

"Het is lastig om de één beter te kwalificeren dan de ander. Ik denk dat ze allebei gaan meedoen voor de Gouden Schoen aan het eind van het seizoen, net zoals vorig jaar", zegt Vertonghen na afloop van de 4-0 gewonnen WK-kwalificatiewedstrijd tegen Cyprus in gesprek met Sky Sports. Lukaku maakte dinsdagavond alweer zijn zestiende interlanddoelpunt in dertien wedstrijden namens de Belgen en zijn goede vorm is ook Vertonghen niet ontgaan.

"Natuurlijk steekt hij in een geweldige vorm. Maar Harry is ook speciaal. Ik kan niet uitdrukken hoe goed ze wel niet zijn. Ze hebben beiden hun specifieke kwaliteiten. Ik zou liever nooit tegen ze willen spelen. Ik sta over twee weken tegenover Romelu (28 oktober tegen Manchester United, red.), dus ik ga dan wel wat hulp nodig hebben van de andere verdedigers", aldus de recordinternational.