Advocaat fel: ‘Ik ben aangenomen om vier van de vijf wedstrijden te winnen’

Het Nederlands elftal won dinsdagavond weliswaar met 2-0 van Zweden, maar kwam uiteindelijk vijf doelpunten tekort om de Scandinaviërs voorbij te gaan in de poule. Wat bondscoach Dick Advocaat betreft was zijn grootste fout dat hij er niet in is geslaagd te winnen van Frankrijk, aangezien de rest van de wedstrijden onder zijn bewind wel met een zege werden afgesloten.