VIDEO - Lionel Messi schiet Argentinië met hattrick naar WK in Rusland

Lionel Messi schiet Argentinië met hattrick naar WK in Rusland

Argentinië heeft zich dinsdagavond lokale tijd dankzij een hattrick van Lionel Messi geplaatst voor het WK in Rusland. De Argentijnen wonnen met 1-3 bij Ecuador. Het wordt de zeventiende WK-deelname van Argentinië, dat in 1970 voor het laatst ontbrak. Messi, die er in 2006, 2010 en 2014 ook al bij was, mag zich gaan opmaken voor zijn vierde wereldtitelstrijd.