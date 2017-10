Robben sprak met Zweed: ‘Een wereldprimeur? Dat zou zomaar kunnen’

Zweden verloor dinsdagavond met 2-0 van het Nederlands elftal, maar plaatst zich hoe dan ook voor de play-offs voor het WK in Rusland. Later deze maand wordt bekend tegen wie het team van bondscoach Janne Andersson moet aantreden. "Niemand speelt graag tegen ons in de play-offs. Wij hebben laten zien een goede ploeg te hebben", zo verzekerde Sebastian Larsson, na afloop van het duel in Amsterdam.

"Maar laat mensen ons vooral onderschatten na deze wedstrijd, dan zullen wij hen verrassen tijdens de play-offs." De eindstand van 2-0 stond in de rust al op het scorebord. Andersson maakte zich in de pauze dan ook zorgen. "Ik moet eerlijk zijn: ik heb in mijn hoofd wel doelpunten geteld", zo stelde de oefenmeester. "Ik voelde een beetje stress tijdens de rust en om die reden heb ik wat aanpassingen doorgevoerd. In de tweede helft veroverden we de bal sneller en speelden we wat beter."

Ludwig Augustinsson voorziet kansen voor Zweden in de play-offs, ongeacht de opponent. "Wij zijn verdedigend sterk en hebben een hechte ploeg. We hebben bewezen het bijna elke ploeg lastig te kunnen maken." De back kende een zware avond tegen Arjen Robben, die de twee doelpunten maakte. "Hij is een wereldspeler en maakte twee goals, maar wij hebben ons geplaatst voor de play-offs."

Augustinsson wist eerder dan voetbalminnend Nederland dat Robben dinsdagavond zijn afscheid als Oranje-international zou aankondigen. "Ik vroeg hem er tijdens de wedstrijd al naar en hij bevestigde dat hij ging stoppen. Een wereldprimeur? Dat zou zomaar kunnen, haha."