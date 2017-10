Woensdag, 11 Oktober 2017

Real Madrid accepteert bod van 100,8 miljoen euro

West Ham United is van zins om Diafra Sakho een nieuw contract aan te bieden, als hij goed blijft presteren. De aanvaller wilde nog geen twee maanden geleden per se naar Stade Rennes, waar hij zonder toestemming werd gekeurd. (Daily Mail)

Josef Martínez gaat wellicht weer in Europa aan de slag. De aanvaller van Atlanta United speelde in het verleden voor Torino en Young Boys en geniet momenteel concrete interesse van onder meer Stoke City. (Diverse Britse tabloids)

Real Madrid gaat Gareth Bale aan Manchester United aanbieden. De Spaanse club is de blessures van de Welshman meer dan zat en is bereid tot verkoop over te gaan, als het aankoopbedrag van 100,8 miljoen euro op tafel komt. (El Confidencial) De Spaanse club is de blessures van de Welshman meer dan zat en is bereid tot verkoop over te gaan, als het aankoopbedrag van 100,8 miljoen euro op tafel komt.

Chili gaat waarschijnlijk op zoek naar een nieuwe bondscoach nu men het WK in Rusland op desastreuze wijze is misgelopen. Het contract van bondscoach Juan Antonio Pizzi loopt ten einde. (Diverse Chileense media)

Ange Postecoglou vertrekt in november als bondscoach van Australië, ook al bereikt men via de play-offs het WK in Rusland. De oefenmeester is de kritiek meer dan zat en heeft geen trek om nog langer aan te blijven. (Diverse Australische media)